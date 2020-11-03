وحدة ادارة الكوارث في صور: 55 اصابة لمقيمين مخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، بأنه تم اليوم تسجيل 55 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية .

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

صور: 11

البرج الشمالي: 5

الشبريحا: 5

جويا: 4

قانا: 4

البص: 4

الحوش: 3

الرشيدية: 2

الشعيتية: 2

معركة: 2

معروب: 1

طيردبا: 1

المنصوري: 1

القليلة: 1

العباسية: 1

دبعال: 1

البرغلية: 1

جناتا: 1

الناقورة: 1

المساكن: 1

طورا: 1

طيرفلسية: 1

باتولية: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع الى 2147 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

233 حالة وافدة (3حالات وفاة).

1914 حالة محلية بينها 378 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(28 حالة وفاة محلية).

وقد تماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبري و 713 شفاء زمني .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام