مصلحة الليطاني: الزام شركة البان لبنان بتنظيف 6 كلم من مجرى النهر

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان “انه وبناء لطلبها، أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا تضمن اول تطبيق للاحكام والتدابير الادارية الجديدة، المنصوص عنها في قانون المياه رقم 192 الصادر بتاريخ 16 تشرين أول 2020 في حق شركة البان لبنان ش.م.ل، قضى بإلزام شركة البان لبنان ش.م.ل بتنظيف مجرى نهر الليطاني في نطاق بلدات حوش سنيد، حوش الغنم، حوش الرافقة، وحوش النبي من روث الابقار ومخلفات المزارع والمعامل العائدة لها بطول 6 كلم تحت اشراف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطبيقا لأحكام قانون المياه الجديد لا سيما في المادتين 25 و94 من قانون المياه، تحت طائلة تنفيذ أعمال الإصلاح كإزالة التلوث وصيانة الأماكن من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على نفقة مسبب الضرر”.

واحال المحافظ قراره الى قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي للتنفيذ”.

واشارت المصلحة انه في “حال تخلف شركة البان لبنان ش.م.ل عن التنفيذ، فإن المصلحة ستقوم بالتنظيف على نفقة الشركة المذكورة واتخاذ الاجراءات بالحجز على اصول الشركة تحصيلا لكلفة اصلاح الوسط البيئي وتنظيف مجرى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام