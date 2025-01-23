مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 23-1-2025

ايُ اخلالٍ باتفاقِ وقفِ النارِ وتعهداتِه لن يكونَ مقبولاً، والمطلوبُ الالتزامُ الصارمُ الذي لا يقبلُ ايَ تنازلات..

هي الرسالةُ التي بعثَ بها حزبُ الله قبلَ ايامٍ معدوداتٍ من انتهاءِ مهلةِ الستينَ يوماً لانسحابِ العدوِ الصهيونيِّ من كاملِ الاراضي اللبنانية، قاطعاً الطريقَ على الغوصِ بالتسريباتِ التي تتحدثُ عن نيةِ العدوِ تأجيلَ انسحابِه تحتَ عناوينَ واهية..

ايُ تجاوزٍ لمهلةِ الستينَ يوماً يُعَدُّ تجاوزاً فاضحاً للاتفاق، حسَمَ حزبُ الله، بل دخولٌ صهيونيٌ بفصلٍ جديدٍ يستوجبُ التعاطي معه من قبلِ الدولةِ اللبنانيةِ بكلِّ الوسائلِ ‏والأساليبِ التي كفِلَتها المواثيقُ الدوليةُ بفصولِها كافةً لاستعادةِ الأرضِ وانتزاعِها من براثنِ ‏الاحتلال، كما جاء في البيان ..

وما جاءت به اخبارُ الميدانِ انَ المحاولاتِ الصهيونيةَ للتملصِ من الاتفاقِ جاريةٌ على قدمٍ وساق،‏ مع اجتماعِ حكومةِ بنيامين نتنياهو لاتخاذِ قرارِ البتِّ بالانسحاب. اما القرارُ اللبنانيُ فمبتوتٌ باتفاقِ الجميع، ابلغَه الرئيسُ نبيه بري لرئيسِ لجنةِ مراقبةِ تنفيذِ الإتفاق الجنرال الأميركي “جاسبر جيفيرز” في عين التينة..

وما ابلغَه الجنوبيونَ انَ ارضَهم تُحمى باشفارِ العيون، قالوها من بساتينِ الناقورة التي دخلوها اليومَ فاتحينَ مرحلةً جديدةً من انسحابِ العدو، وتردّدَ صداها باعالي الخيام، المجبولِ ترابُها بالعزيمةِ ودماءِ الشهداء، ومن بينِ انقاضِ المنازلِ وفوقَ ركامِها، اكد الجنوبيون انَ تراكمَ الصبرِ لا يَعني انعدامَ السبلِ والخيارات..

في السياسةِ حيثُ تتقلبُ الخياراتُ بين مشاوراتِ تشكيلِ الحكومةِ العتيدة، حَلَّ وزيرُ الخارجيةِ السعوديةِ فيصل بن فرحان في بيروت، متحدثاً عن ثقةِ بلادِه بمستقبلِ لبنانَ مع عهدِ الرئيس جوزاف عون..

اما عهدُ الرئيسِ الاميركيّ دونالد ترامب فقد بدأَه بثقةٍ انَ السعوديةَ وعدتهُ بالاستثمارِ بستِمئةِ مليارِ دولارٍ في بلادِه، ووعدَ شعبَه ان يعملَ لان يصلَ المبلغُ الى الفِ مليار..

المصدر: قناة المنار