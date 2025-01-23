بلدية غزة: نناشد المؤسسات الدولية توفير الدعم العاجل

ناشدت بلدية غزة المؤسسات الدولية توفير الدعم العاجل “لنتمكن من تقديم خدماتنا وتخفيف الكارثة الصحية والبيئية”. وقبل يوم، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع ناجي سرحان إن حرب الإبادة الإسرائيلية، وما رافقها من عملية تطهير عرقي، دمرت 80% من محافظة شمال القطاع.

وأضاف سرحان، في تصريح للأناضول، أن مناطق مثل معسكر جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تعرضت لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي 80% من شمال غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه بيان صحفي لمستشفى العودة في قطاع غزة أنه “على امتداد الحرب شن الاحتلال الإسرائيلي 520 هجومًا على المستشفيات بالقطاع”، مضيفاً أن “الاحتلال استهدف أكثر من 100 فريق إسعاف خلال الحرب واعتقل 2260 من الطواقم الطبية”. ولفت البيان إلى أن “6 من العاملين بمستشفى العودة في تل الزعتر استشهدوا أثناء حصاره من قبل الاحتلال”.

المصدر: مواقع إخبارية