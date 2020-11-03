نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 31/10/2020 إضافة إلى فحوص رحلات وصلت في 1/11/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وأربعين (43) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 31/10/2020 كالتالي:
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية)
وجاءت نتائج 1/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام