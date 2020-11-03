نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 31/10/2020 إضافة إلى فحوص رحلات وصلت في 1/11/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وأربعين (43) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 31/10/2020 كالتالي:

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 1/11/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام