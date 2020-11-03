الخارجية الايرانية تندد بالهجوم الإرهابي في النمسا

ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في النمسا، قائلاً “من الضروري تعاون المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب”. وأعرب سعيد خطيب زاده الثلاثاء عن مواساته مع الأمة والحكومة النمساوية وكذلك لأسر الضحايا. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن “الإرهاب مدان بجميع أشكاله والحادث المؤسف في فيينا يظهر مرة أخرى أن الإرهاب والتطرف لا يعرفان حدودًا، وأن استبدال العقلانية بالكراهية والتحريض يخلق حلقة باطلة لا تترك سوى مجالا لانتشار الأفكار المتطرفة والعنف”.

ورأى خطيب زاده أن “التفاعل والجهود المشتركة للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ضرورة أساسية”، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الايرانية “ستكون دائما جزءا من هذه الجهود”.

المصدر: ارنا