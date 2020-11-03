الخارجية الروسية: موسكو تدرس بعناية المقترح الإيراني لتسوية النزاع في كاراباخ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 13:08

الخارجية الروسية: موسكو تدرس بعناية المقترح الإيراني لتسوية النزاع في كاراباخ

منذ 16 mins 3 November، 2020
أخبار موقع المنار

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