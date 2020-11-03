الخارجية الروسية: موسكو تدرس بعناية المقترح الإيراني لتسوية النزاع في كاراباخ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 13:08
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الإمام السيد علي الخامنئي: الرسوم المسيئة للرسول الأكرم في باريس خطوة خاطئة ومنحرفة وتعكس التوجه المعادي للإسلام
الإمام الخامنئي: هناك أطراف وأنظمة تقف وراء نشر الرسوم المسيئة وتدعمها وهو ما فعله الرئيس الفرنسي
الإمام الخامنئي: دعم الرسوم أمر سيء ارتكبته الحكومة الفرنسية وهو ما أثار غضب الأمة الإسلامية
الإمام الخامنئي: دعم الرسوم المسيئة للرسول جريمة لا تختلف عن دعم أنظمة وحشية وإرهابية
الإمام الخامنئي: التطبيع مع الصهاينة جريمة وعمل سيء لا يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الفلسطيني
الإمام الخامنئي: المطبعون أصغر من ان يؤثروا على قضية فلسطين
الإمام الخامنئي: لوحدة المسلمين أهمية كبيرة في مواجهة الأزمات التي تواجه مجتمعاتهم ولذلك سعى العدو الى تفريقهم
الإمام الخامنئي: الأميركيون يتحملون مسؤولية زرع الإرهابيين في منطقتنا والسعودية تؤمن الأموال لهم
الإمام الخامنئي: لا يعنينا تغيير الأسماء في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تعتبر الأكثر تزويرا لكن ما يعنينا السياسة
الإمام الخامنئي: الانحدار الأميركي السياسي واضح وهذا النظام مستكبر وفاسد ويعاني من الفساد الأخلاقي والسياسي
الإمام الخامنئي: الحرب بين أذربيجان وأرمينيا مرّة وتهدد أمن المنطقة ويجب أن تنتهي
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون إصلاحا صوريا
دياب: المطلوب أن يبادر مصرف لبنان لتسليم شركة ألفاريز المستندات التي تطلبها لإطلاق ورشة التحقيق الجنائي
الشرطة النمساوية: عدد من القتلى والجرحى في اطلاق نار قرب كنيس يهودي في العاصمة فيينا
وزير الداخلية النمساوي: منفذ هجوم فيينا الذي قتلته الشرطة كان من أنصار تنظيم "داعش"
تويتر: سنضع علامة تحذير على اي تغريدة ينشرها مرشح أو حملة تعلن الفوز بالانتخابات الامريكية قبل النتائج الرسمية
ساحل العاج: إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية ثالثة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع "فوزا رائعا جديدا" في آخر تجمع من حملته الانتخابية
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن: لقد حان الوقت للنهوض "واستعادة ديموقراطيتنا"
محكمة فدرالية في ولاية تكساس الاميركية ترفض طلبا من الحزب الجمهوري لإلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع في مقاطعة هاريس
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: موسكو تدرس بعناية المقترح الإيراني لتسوية النزاع في كاراباخ
منذ 16 mins
3 November، 2020
اقليم كارباخ
الحرب بين ارمينيا واذربيجان
الخارجية الروسية
المقترح الايراني لاقليم كارباخ
روسيا
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