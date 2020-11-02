مشتركو خدمة DSL في النبطية يعانون من مشكلة برمجة ماكينات استقبال الانترنت

يعاني مشتركو خدمة الانترنت DSL في محافظة النبطية من مشكلة تزداد وتتفاقم يوميا وهي برمجة ماكينات استقبال الانترنت المعتمدة من اوجيرو، والمحصور العمل بها فقط في مركز اوجيرو في مدينة صيدا على صعيد الجنوب كله أو في بيروت عموما، الامر الذي يدفع بأكثر من مئة ألف مشترك في خدمة الانترنت عبر اوجيرو موزعين في أقضية النبطية، مرجعيون، حاصبيا، وبنت جبيل كمحافظة النبطية للانتقال في حال حدوث اي عطل في ماكينة الاتصال، او في حال اعادة برمجتها نتيجة خلل تقني فيها الى مركز صيدا وما يترتب على ذلك من مشقة الانتقال، والانتظار احيانا لايام لحين تصليحها نتيجة الضغط الهائل على مركز صيدا، ناهيك عن المشكلة الاخطر وهي الازدحام الذي يشهده المركز ومخاطر انتقال فيروس كورونا.

وأسوة بايجاد حل منذ ايام لمشكلة تقسيط فواتير الهاتف التي كان يتم تسديدها ايضا في صيدا، وتقرر فتح صندوق للدفع في مركز اوجيرو في مدينة النبطية للتخفيف من معاناة المشتركين، أطلقت مناشدة أهلية لضرورة ايجاد حل سريع لموضوع برمجة ماكينات الانترنت وفتح مركز خاص في النبطية، خصوصا وان حاجة المواطنين والطلاب الى الانترنت باتت ملحة ومستمرة مع اعتماد طريقة التعلم عن بعد.

اشارة الى ان تقنية الفايبر اوبتيك التي تزيد من سرعة الاتصالات وتطويرها، لا تزال سنترالات النبطية والمنطقة محرومة منها ايضا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام