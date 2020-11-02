مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال هدم منزل الأسير دويات في قرية روجيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2020 - 09:58

مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال هدم منزل الأسير دويات في قرية روجيب

منذ 40 mins 2 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة