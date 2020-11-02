حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى وعد بلفور: متجذرون في أرضنا رغم اشتداد المؤامرات

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على “التجذّر في الأرض رغم اشتداد المؤامرات”، وقالت في بيان لها إنه “بعد 103 سنوات على تصريح بلفور، سيظل الشعب الفلسطيني متمسكاً بأرضه ومنغرساً فيها لأنه صاحب الحق في فلسطين كل فلسطين”، مشيرة الى ان “الشعب الفلسطيني لن يتزحزح رغم كل محاولات الاقتلاع والتشريد والتقسيم والضم والسرقة”.

واعتبرت الحركة أن من “مخرجات وعد بلفور المشؤوم تهافت الأنظمة العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال”، ورأت أن “صفقة القرن وخطة الضم ونهب ما تبقى من الأرض وتقسيم الأقصى وإعلان القدس عاصمة للكيان من مخرجات بلفور أيضا”.

وأكدت الحركة في بيانها أن “ما أُخذ بالقوة لا ولن يسترد إلا بالقوة، وعليه فإن المقاومة لن تدخر جهداً في قتال العدو الصهيوني المجرم”، مضيفة “سنواصل المقاومة حتى يرحل العدو عن فلسطين ويعيد الأرض إلى أهلها رغم أنفه وأنف من زرعه في قلب الأمة”، مؤكدة أن “الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الأجيال، وإن طال الزمان، لن ترحم من كان سبباً في معاناة الآباء والأجداد والأبناء”.

المصدر: فلسطين اليوم