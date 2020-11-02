ظهور أعراض غير عادية لمرض كورونا

نشر أطباء صورا لأعراض غير عادية لمرض فيروس كورونا تظهر نتوءات حمراء وبنفسجية على أصابع اليدين والقدمين، حسبما ذكر موقع “هافينغتون بوست”.

قبل الوباء، كانت هذه النتوءات على الساقين والذراعين تعتبر نتيجة الصقيع. ومع ذلك، مع زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا، بدأ المزيد من الناس يشكون من هذه الأعراض حتى في موسم الدفء، الأمر الذي أثار قلق الأطباء.

وجد الباحثون أن 12000 شخص مصابين بـ COVID-19 عانوا من نتوءات في أصابع اليدين والقدمين. وطلب منهم الأطباء تقديم صور للأعراض الجلدية للعدوى.

لاحظ المرضى الذين تمت مقابلتهم أن النتوءات الحمراء والبنفسجية قد تؤلم، ولكنها عادة لا تسبب الحكة. عندما يشفى الطفح الجلدي، يمكن أن تتقشر الطبقات العليا من الجلد.

وأوضح الأطباء أن الارتباط بين هذا الالتهاب الجلدي وفيروس كورونا اكتشف بفضل خزعات جلد الأطفال المصابين “بكوفيد الأصابع”. على الرغم من اختبار COVID السلبي الذي اجتازوه، تم العثور على الفيروس في الخلايا البطانية، وكذلك في الغدد العرقية.

أشار أحد الخبراء إلى أن “الضرر البطاني قد يكون آلية رئيسية تسبب هذه الآفات”.

وجدت الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن “كوفيد الأصابع” يمكن أن يستمر لدى المرضى لمدة 15 يومًا، ولكن في بعض الأحيان يظهر حتى 130-150 يومًا.

وأضاف الباحثون أن مثل هذه الأعراض يمكن أن تكون مفتاحًا للكشف عن الفيروس، خاصة في أولئك الذين يحملون COVID-19 دون أعراض أخرى.

المصدر: سبوتنيك