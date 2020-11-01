القومي في ذكرى وعد بلفور: أمتنا تواجهه أخطر حلقاته والمقاومة خيار الشعوب الحرة

استذكر الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، وعد بلفور، عشية ذكرى إطلاقه في 2 تشرين الثاني 1917، بالقول: “قرن وثلاثة أعوام على وعد بلفور المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وخلال كل هذه السنوات مارس العدو اليهودي وبدعم من دول الاستعمار الغربي، كل صنوف الإرهاب العنصري، مرتكبا مئات المجازر الجماعية بحق أبناء شعبنا، ومعتمدا سياسات الاقتلاع والتهجير والقهر والاستيطان والتهويد”.

أضاف: “وراهنا، تواجه فلسطين وأمتنا، أخطر حلقات وعد بلفور المشؤوم، والتي تتمثل بهرولة العديد من الأنظمة العربية تأييدا للوعد المشؤوم، من خلال الانتقال إلى ضفة هذا العدو اليهودي، وإقامة العلاقات معه، في تآمر مكشوف يرمي إلى تصفية المسألة الفلسطينية، ويستهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وكل قوى ودول المقاومة في أمتنا”.

وبعدما دان “بشدة انتقال بعض الأنظمة العربية إلى ضفة العدو، وتآمرها على فلسطين والفلسطينيين”، أكد “التمسك بالمقاومة نهجا وخيارا والاستمرار في خوض معركة المصير القومي دفاعا عن فلسطين حتى إسقاط وعد بلفور وكل حلقاته، وإلحاق الهزيمة بالعدو وأدواته وعملائه”. وأردف: “إن المقاومة ليست خيارا وحسب، بل هي ثقافة حياة للأجيال المتعاقبة التي لن تحيد عن طريق الصراع ضد الاحتلال والعدوان”.

وتابع: “إن شعبنا الأبي قاوم غزوات استعمارية عديدة، وهو مصمم على مقاومة الغزوة الصهيونية العنصرية الاستعمارية، فهذه معركته المصيرية وهو بالإرادة والتصميم سينتصر في معارك المصير والوجود”.

ودعا “أبناء شعبنا والشعوب العربية وكل أحرار العالم، إلى دعم وتأييد خيار المقاومة بمواجهة الاحتلال والإرهاب والعنصرية، فالمقاومة في فلسطين ولبنان والشام والعراق وكل الأمة، تقاوم لدحر الاحتلال والإرهاب دفاعا عن حقنا، ولإسقاط مشاريع التفتيت والتقسيم التي تستهدف وحدة أرضنا”.

وختم مؤكدا “أن المقاومة، نهجا وخيارا وثقافة، هي خيار الشعوب الحرة التي تخوض معارك الحق وتنتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام