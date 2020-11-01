التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #الناعمة باتجاه #خلدة وصولا الى انفاق #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2020 - 20:16

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #الناعمة باتجاه #خلدة وصولا الى انفاق #المطار

منذ 3 ساعة 1 November، 2020
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