اليمن: مقتل العنصر الرئيسي في خلية اغتيال الشهيد الوزير حسن زيد

أعلنت وزارة الداخلية في اليمن السبت مقتل العنصر الرئيسي في خلية اغتيال الشهيد الوزير حسن زيد.

وأكدت الوزارة “مصرع المجرم محمد علي أحمد حنش بعد مقاومته الحملة الأمنية في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار”.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت يوم الـ28 من أكتوبر/تشرين الاول، من قتل منفذ جريمة الاغتيال المجرم إبراهيم صالح عبدالله الجباء وإصابة المجرم ياسر أحمد سعد جابر بإصابة خطيرة توفي على إثرها.

وأكدت الأجهزة الأمنية “أنها تتعقب تحركات الخلايا التابعة لدول العدوان بدقة بالغة ويقظة عالية وأنها بعون الله لن تألو جهداً في صد أي محاولة لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة”.

المصدر: موقع انصار الله