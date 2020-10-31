كورونا في إيطاليا.. تسجيل 31758 إصابة جديدة و297 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت عن تسجيلها 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات منذ بدء التفشي في إيطاليا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31758، ليصل إلى مستوى 679430 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 28 أكتوبر 24991 حالة، وفي 29 أكتوبر 26831، وفي 30 أكتوبر 31804.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 297 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38618 حالة.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي ارتفاعا حادا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 28 أكتوبر/تشرين الاول 205 حالات، وفي 29 أكتوبر/تشرين الاول 217، وفي 30 أكتوبر/تشرين الاول 199.

المصدر: روسيا اليوم