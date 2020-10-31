قوى الأمن: توقيف اثنين سلبا مواطنا بقوة السلاح في ضاحية بيروت

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“أحيل على مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، محضر تحقيق عن تعرض المواطن ج. أ. (مواليد العام 1997، لبناني)، وهو معالج فيزيائي، لعملية سلب بقوة السلاح من مجهولين اثنين على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات، وذلك في أثناء عودته ليل 3/10/2020 إلى منزله الكائن في محلة أوتوستراد السيد هادي نصرالله، وسلباه محفظة الجيب وفيها 3700 دولار وأوراقه الثبوتية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكنت من توقيف المشتبه فيهما، وهما ع. ب. (مواليد العام 2002، سوري) و ك. ب. (مواليد العام 2005، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما. وتبين أنهما يتعاطيان المخدرات، وأودعا القضاء المختص، بناء على إشارته”.