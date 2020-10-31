الطقس يتحول الأحد الى غائم مع امطار متفرقة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال والداخل، تتساقط أمطار متفرقة ويتوقع حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة.

– الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز شمال تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر إعتبارا من مساء اليوم السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: غائم جزئيا مع بداية إنخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، يتشكل ضباب على المرتفعات ويتحول ليلا إلى غائم مع إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمال وجنوب البلاد.

– الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، تتساقط أمطار متفرقة ويتوقع حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة.

– الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة من المتوقع أن تشتد محليا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متقطعة مع رياح ناشطة أحيانا.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، نهارا إلى جنوبية شرقية ليلا سرعتها بين10 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الاصاد الجوية