الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: هناك طريق واحد لإنهاء الحرب هو قبول #أرمينيا بهزيمتها وانتصارنا عليها والانسحاب من أراضينا المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2020 - 14:20

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: هناك طريق واحد لإنهاء الحرب هو قبول #أرمينيا بهزيمتها وانتصارنا عليها والانسحاب من أراضينا المحتلة

منذ 45 mins 31 October، 2020
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