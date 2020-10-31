وزارة الخارجية الأرمينية: رئيس الوزراء يطلب من روسيا ضمان أمن أرمينيا بناء على المعاهدات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2020 - 11:14

وزارة الخارجية الأرمينية: رئيس الوزراء يطلب من روسيا ضمان أمن أرمينيا بناء على المعاهدات بين البلدين

منذ 1 ساعة 31 October، 2020
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