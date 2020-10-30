زلزال بقوة 7 درجات يهزّ ساحل تركيا على بحر إيجه

ضرب زلزال بقوة سبع درجات قبالة الساحل الغربي ل#تركيا الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إذ أشارت التقارير الأولية إلى تعرّض المباني لأضرار لكن من دون ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا بعد.

وأفادت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس في بحر إيجه.

من جهتها، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه، اليوم الجمعة.

وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 17 كيلومترا قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا.

وذكرت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غرب البلاد.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع اصابات أو أضرار واسعة.

المصدر: مواقع