عراقجي: لدى ايران القدرات اللازمة للتعاون في وقف إطلاق النار بقره باغ

قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان ايران لديها القدرات اللازمة للتعاون في وقف اطلاق النار في قره باغ المتنازع عليها بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، مؤكدا ان المبادرة الايرانية بهذا الخصوص من شأنها ان تمهد الطريق للسلام في هذه المنطقة، مؤكداً خلال لقاءه اليوم الجمعة وزير الخارجية الارميني «زهراب مناتسکانیان» على ضرورة وقف اطلاق النار في قره باغ، مضيفا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها القدرات اللازمة في هذا الصدد، وقدم عراقجي خلال اللقاء المبادرة الايرانية لحل ازمة قره باغ الى مناتسکانیان واكد أن مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن أن تمهد لهذا الطريق.

كما رحب “زهراب مناتسكانيان” في هذا اللقاء بدور الجمهورية الإسلامية الايرانية في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين، مشيرًا إلى أن أرمينيا تدرك حساسيات إيران تجاه التهديدات الجديدة للأمن الإقليمي، مشدداً على أن توجهات إيران في ازمة قره ستدرس بشكل دقيق.

وعبر الجانبان خلال الاجتماع عن قلقهما من انتقال الإرهابيين الدوليين من الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة، واصفين إياه بأنه تهديد خطير للمنطقة برمتها.

وكان عباس عراقجي مساعد الخارجية الايرانية المبعوث الخاص للرئيس روحاني قد بدا الاربعاء الماضي جولة اقليمية لطرح مبادرة طهران لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، بداها من باكو حيث التقى فيها كبار المسؤولين الاذربيجانيين وفي مقدمهم الرئيس الهام علييف ووزير الخارجية جيحون بايراموف.

وفي ختام محادثاته في باكو زار عراقجي موسكو المحطة الثانية من جولته الاقليمية حيث اجرى خلالها محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص بشان قرة باغ اندريه رودنكو، واجرى كذلك محادثات مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول الاتفاق النووي.

المصدر: وكالة ارنا