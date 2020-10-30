مقتل 3 أشخاص بالإعصار زيتا في الجنوب الأميركي

اجتاح الإعصار “زيتا” جنوب الولايات المتحدة أمس، برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء وقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل، كما أفادت “وكالة رويترز”.

وضرب ساحل لويزيانا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وقطع الكهرباء عن 2,5 مليون من السكان من لويزيانا حتى نورث كارولاينا.

واكدت الشرطة ان “رجلا من نيو أورليانز لقي حتفه صعقا بالكهرباء بينما قتل آخر بسبب ارتفاع الموج في ميسيسيبي بسبب العاصفة، وقتل ثالث جراء سقوط شجرة بسبب الرياح في جورجيا”.

والإعصار زيتا هو خامس عاصفة تضرب لوزيانا هذه السنة، وكان قد تسبب أمس في وقف 85 بالمئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك الأميركي، كما دفع شركات الطاقة إلى إغلاق خطوط الأنابيب البحرية وإجلاء العمال من 230 منصة بحرية.

المصدر: وكالة رويترز