وزير الخارجية الارميني يعد لدى لقائه عراقجي بأن تدرس يريفان بتمعن السبل التي اقترحتها طهران لحل قضية قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 08:40

وزير الخارجية الارميني يعد لدى لقائه عراقجي بأن تدرس يريفان بتمعن السبل التي اقترحتها طهران لحل قضية قره باغ

منذ 17 mins 30 October، 2020
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