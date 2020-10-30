وزير الخارجية الارميني يعد لدى لقائه عراقجي بأن تدرس يريفان بتمعن السبل التي اقترحتها طهران لحل قضية قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 08:40
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اطلالة للسيد نصر الله بمناسبة المولد النبوي الشريف عند الساعة 8:30 من مساء غد الجمعة ويتطرق فيها الى آخر المستجدات
يُعرض برنامج "أسرار التحرير الثاني" استثنائياً يوم السبت الساعة 20:30 بسبب كلمة سماحة السيد حسن نصرالله يوم الجمعة
احتفالات وفعاليات حاشدة بعيد المولد النبوي الشريف في العاصمة اليمنية صنعاء و11 محافظة أخرى
الرئيس التونسي: الأمة الإسلامية مستهدفة ممن دأب على استهدافها وهي تستمد قوتها من سيرة رسول الله ولا تقبل أن يستهدفه أحد
خطيب المسجد الأقصى المبارك يدعو إلى يوم غضب يوم الجمعة نصرةً للنبي محمد (ص) واحتجاجاً على الإساءة للمقدسات الإسلامية
الإحتلال يعتدي على محافظ الخليل في محاولة لمنعه بالقوة من المشاركة في فعالية المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي
مقتل ثلاثة اشخاص وجرح عدد آخر في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكيناً تمَّ اعتقاله
رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد رفع درجة التأهب الأمني في المدن ووسائل النقل والأماكن العامة في أعقاب الهجوم
الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً في مدينة أفينيون شرق فرنسا حاول مهاجمة شرطي بسكين
الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ34: على فرنسا أن تصحح نمطها بالتعاطي مع المسلمين وإلا ستكون وحدها الخاسرة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ندين بشدة العمل الإرهابي في مدينة نيس ونتبرأ منه ونقف مع الشعب الفرنسي
وزير خارجية إيطاليا يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في أول زيارة له منذ توليه منصبه
ترامب خلال مهرجان انتخابي بأريزونا: الانتخابات خيار بين الحلم الأميركي الذي أمثله والكابوس الاشتراكي الذي يمثله بايدن
مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يبدأ محادثات مع نظيره الروسي بموسكو حول مبادرة إيران لتسوية أزمة كاراباخ
الصحة اللبنانية: تسجيل 1933 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رويترز: أكثر من 44 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا حول العالم ووصلت اعداد الوفيات إلى مليون ومئة وثمانية وستين الف
المستشارة أنجيلا ميركل: الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على فرض إجراءات للعزل العام بدءا من بداية الشهر المقبل
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الصينية: بكين ستفرض عقوبات على كيانات أميركية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة إلى تايوان
السلطات الأسترالية ترفع تدابير الإغلاق في مدينة ملبورن إثر عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الارميني يعد لدى لقائه عراقجي بأن تدرس يريفان بتمعن السبل التي اقترحتها طهران لحل قضية قره باغ
منذ 17 mins
30 October، 2020
ارمينيا
اقليم كاراباخ
الحرب بين ارمينيا واذربيجان
ايران
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