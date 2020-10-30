قائد سلاح البر الايراني: لا خطر يهدد حدود بلادنا

اكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري بان لا خطر يهدد حدود البلاد.

وفي تصريح له امس الخميس في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب البلاد بعد تفقده المناطق الحدودية القريبة من مناطق الاشتباكات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، اشار العميد حيدري الى الرصد الكامل للحدود وقال لا يوجد اي خطر يهدد حدود بلادنا.

واعتبر الهدف من زيارته التفقدية الى محافظة اذربيجان الشرقية هو تقييم جهوزية القوات والمنظومات الجوية والبرية وقال ان معسكراتنا زاخرة بالشباب المدرب والمستعد، مضيفاً انه على الاعداء ان يعلموا بانه لو كانوا يفكرون في القيام باي مؤامرة فاننا سوف لن ندع لهم اجواء للتنفس في اطراف حدود الجمهورية الاسلامية.

يذكر انه منذ تجدد الاشتباكات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا قبل اكثر من شهر سقطت العشرات من القذائف العشوائية من قبل طرفي النزاع حول قرة باغ على الاراضي الايرانية في المناطق الحدودية التابعة لمدينة خدا آفرين، وتجدر الاشارة الى ان المناطق الحدودية لمدينة خدا آفرين بمحافظة آذربيجان الشرقية هي بطول 135 الى الجوار من خطوط الحرب بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا.

المصدر: وكالة ارنا