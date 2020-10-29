صور للحشود بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف في #صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2020 - 20:06

صور للحشود بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف في #صنعاء

منذ 46 mins 29 October، 2020
اليمن - عربي وإقليمي

المصدر: مواقع

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