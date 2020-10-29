قوات الدفاع في إقليم قره باغ تعلن عن اسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع “بيرقدار” تستخدمها القوات الأذربيجانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2020 - 10:56

قوات الدفاع في إقليم قره باغ تعلن عن اسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع “بيرقدار” تستخدمها القوات الأذربيجانية

منذ 27 mins 29 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة