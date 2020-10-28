الدفاع الأذربيجانية تعلن تعرض مدينة باردا للقصف براجمات الصواريخ “سميرتش”

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء، أن القوات المسلحة الأرمينية قصفت مدينة باردا الواقعة بالقرب من منطقة النزاع في قره باغ، بواسطة راجمة الصواريخ “سميرتش”، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة “قامت القوات المسلحة الأرمينية، بانتهاك صارخ للهدنة الإنسانية، بقصف مدينة باردا بواسطة إذ تسبب القصف بوقوع ضحايا وإصابات وأضرارا بالبنية التحتية المدنية”.

وهذه الهدنة هي الثالثة من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء. الخارجية بمشاركة روسيا. وكذلك في الـ18 من الشهر ذاته.

المصدر: سبوتنيك