إعلام العدوّ: 8 من نشطاء السفينة “مادلين” رفضوا التوقيع على إجراءات الترحيل وسيحتجزون ويرحلون قسريًا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 10:28

إعلام العدوّ: 8 من نشطاء السفينة “مادلين” رفضوا التوقيع على إجراءات الترحيل وسيحتجزون ويرحلون قسريًا

منذ 10 mins 10 June، 2025
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