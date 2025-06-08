حماس: المقاومة في غزة تشن حرب استنزاف ونتنياهو يلاحق “سراب النصر”

قالت حركة حماس في بيان لها الأحد إن “المقاومة في غزة تخوض حرب استنزاف ضد الإبادة التي يتعرض لها المدنيون وتفاجئ جيش العدو الإسرائيلي يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة”.

وأشارت حماس الى أن “تصعيد الاحتلال لعملياته العسكرية يزيد من خسائره، ويدفع بأسرى إسرائيل نحو مصير مجهول”، وأكدت أن “الحل الوحيد يكمن في صفقة شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وشددت حماس على أن “النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس إلا سرابًا يضلل به جمهوره”، ولفت إلى أن “الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية قد تحولت إلى عبء يومي وستكون نهايته السياسية والشخصية بعد سقوط وهم الحسم السريع”.

يُذكر أن كتائب القسام أعلنت السبت عن مقتل وإصابة 6 جنود صهاينة بعد تفجير عين نفق مفخخة مسبقًا استهدفت قوة راجلة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الكمائن والتفجيرات التي نفذتها القسام خلال الأيام الماضية، في إطار تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام