الجهاد الإسلامي: نحمّل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال بسبب عجزها عن القيام بواجبها بالتحرك الفوري لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2025 - 19:02

الجهاد الإسلامي: نحمّل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال بسبب عجزها عن القيام بواجبها بالتحرك الفوري لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها

منذ 2 ساعة 3 June، 2025
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