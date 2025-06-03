الجهاد الإسلامي: نحمّل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال بسبب عجزها عن القيام بواجبها بالتحرك الفوري لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2025 - 19:02
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الجهاد الإسلامي: نحمّل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال بسبب عجزها عن القيام بواجبها بالتحرك الفوري لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها
منذ 2 ساعة
3 June، 2025
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