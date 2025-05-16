قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2025 - 00:38

قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا بالضفة الغربية

منذ 12 mins 16 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة