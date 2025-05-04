عدوان أمريكي يستهدف جنوب العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 4 2025 - 22:34

عدوان أمريكي يستهدف جنوب العاصمة اليمنية صنعاء

منذ 58 mins 4 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة