قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 03:24

قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

منذ 1 ساعة 5 May، 2025
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