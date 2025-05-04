فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدية حارة حريك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2025 - 22:32

فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدية حارة حريك

منذ 1 ساعة 4 May، 2025
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