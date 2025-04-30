الرئيس بري لرئيس اللجنة الخماسية: تمادي الاسرائيلي بعدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة استقرارا وسيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 13:48

الرئيس بري لرئيس اللجنة الخماسية: تمادي الاسرائيلي بعدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة استقرارا وسيادة

منذ 35 mins 30 April، 2025
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