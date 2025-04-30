المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: حتى الآن لا دليل على تدخل أجنبي بانفجار الميناء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 10:44

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: حتى الآن لا دليل على تدخل أجنبي بانفجار الميناء

منذ 39 mins 30 April، 2025
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