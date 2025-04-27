مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم والاحتلال يطلق الرصاص الحي تجاه الشبان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 22:38

مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم والاحتلال يطلق الرصاص الحي تجاه الشبان

منذ 11 mins 27 April، 2025
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