الإمام الخامنئي: الحريق الأليم الذي نشب في ميناء الشهيد رجائي يبعث على الحزن والقلق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 21:04

الإمام الخامنئي: الحريق الأليم الذي نشب في ميناء الشهيد رجائي يبعث على الحزن والقلق

منذ 22 mins 27 April، 2025
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