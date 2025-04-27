الخارجية اللبنانية: إعتداءات “إسرائيل” تقوّض السلم والأمن الإقليميين وجهود لبنان للحفاظ على السيادة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2025 - 21:04

الخارجية اللبنانية: إعتداءات “إسرائيل” تقوّض السلم والأمن الإقليميين وجهود لبنان للحفاظ على السيادة الوطنية

منذ 30 mins 27 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة