كتائب القسام: فجرنا عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 18:00

كتائب القسام: فجرنا عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح في مدينة غزة

منذ 50 mins 27 April، 2025
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