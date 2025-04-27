حزب الله:نعزي الامام الخامنئي والرئيس بزشكيان والحكومة الايرانية والشعب الإيراني بالتعازي والمواساة في حادث ميناء الشهيد رجائي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2025 - 14:56

حزب الله:نعزي الامام الخامنئي والرئيس بزشكيان والحكومة الايرانية والشعب الإيراني بالتعازي والمواساة في حادث ميناء الشهيد رجائي

منذ 11 mins 27 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة