المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا علاقة لحادث ميناء الشهيد رجائي بأنشطة قطاع الدفاع في إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 13:22

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا علاقة لحادث ميناء الشهيد رجائي بأنشطة قطاع الدفاع في إيران

منذ 47 mins 27 April، 2025
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