شهيد ومصابون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 01:56

شهيد ومصابون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
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