مراسل المنار: جنود العدو اطلقوا عدة رصاصات طلقات من محيط الجدار قرب العبارة في بلدة كفركلا باتجاه ساحة “عين الاشواق” ولم يبلغ عن وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 16:42

مراسل المنار: جنود العدو اطلقوا عدة رصاصات طلقات من محيط الجدار قرب العبارة في بلدة كفركلا باتجاه ساحة “عين الاشواق” ولم يبلغ عن وقوع اصابات

منذ 30 mins 25 April، 2025
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