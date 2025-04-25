ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف الناتو يوماً ما – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2025 - 15:10

ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف الناتو يوماً ما

منذ 59 mins 25 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة