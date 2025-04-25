صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: أعضاء الكابينت يقررون عقد اجتماع الاثنين لاستكمال بحث الخطوات القادمة في القتال ضد حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 12:06

صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: أعضاء الكابينت يقررون عقد اجتماع الاثنين لاستكمال بحث الخطوات القادمة في القتال ضد حماس

منذ 25 mins 25 April، 2025
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