صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: سلاح الجو لا يلقى تعاونًا من القيادة الجنوبية في تحقيقاته حول أعداد القتلى المدنيين المرتفعة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 12:04

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: سلاح الجو لا يلقى تعاونًا من القيادة الجنوبية في تحقيقاته حول أعداد القتلى المدنيين المرتفعة في غزة

منذ 39 mins 25 April، 2025
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