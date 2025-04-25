وول ستريت جورنال: هيغسيث قلق بشكل متزايد بشأن نظرة ترامب للوضع في البنتاغون واحتمال إقالته – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 02:18

وول ستريت جورنال: هيغسيث قلق بشكل متزايد بشأن نظرة ترامب للوضع في البنتاغون واحتمال إقالته

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
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