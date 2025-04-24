مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية في محيط مسجد بلدة عيترون دون تسجيل إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 20:48

مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية في محيط مسجد بلدة عيترون دون تسجيل إصابات

منذ 13 mins 24 April، 2025
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