السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي وقف عاجزا على أعتاب القرى الحدودية اللبنانية لما يقارب الشهرين دون تحقيق تقدم أو اختراق فعلي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 16:46

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي وقف عاجزا على أعتاب القرى الحدودية اللبنانية لما يقارب الشهرين دون تحقيق تقدم أو اختراق فعلي

منذ 8 mins 24 April، 2025
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